شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتابع وصول 275 مصريًا من العالقين بالسعودية عبر ميناء سفاجا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، الإثنين، وصول العبارة القاهرة التابعة لشركة القاهرة للعبارات في الواحدة من صباح اليوم وعلى متنها 275 راكب مصري، و73 سيارة لميناء سفاجا قادمة من ميناء ضبا السعودي، حيث وجه الوزير بتقديم كافة التسهيلات وسرعة إنهاء الاجراءات مع الالتزام بتعليمات الدولة بخصوص معايير الحجر الصحي والتنسيق المستمر مع محافظة البحر الأحمر ووزارة الصحة «الحجر الصحي»، وأعضاء المجتمع المينائي لتسهيل عودة الركاب.

وقام فريق طبي متخصص بالصعود على متن السفينة وإنهاء إجراءات الفحص الطبي وإجراء الاختبار السريع لفيروس كورونا على العائدين وطاقم السفينة، وتم تعقيم الأمتعة والسيارات على متن السفينة ومرور الركاب أثناء نزولهم من خلال بوابة تعقيم الأفراد .

كما تم زيادة عدد ضباط الجوازات ومفتشي الجمارك لسرعة إنهاء إجراءات الجوازات والتفتيش والجمارك، وتوفير سيارة إسعاف مجهزة بجوار السفينة لنقل أي حالة يشتبه في إصابتها، والالتزام بتطهير وتعقيم السفينة قبل صعود الركاب وبعد نزولهم، وكذلك تعقيم الأرصفة والمنشآت والوحدات البحرية بالميناء فور مغادرة العائدين مع التزام كافة العاملين بالميناء بارتداء الكمامات والبدل الواقية اللازمة أثناء التعامل مع الجمهور .

وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير يتابع وصول 275 راكب من المصريين العائدين من المملكة العربية السعودية ويوجه بتقديم كافة التسهيلات

وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير يتابع وصول 275 راكب من المصريين العائدين من المملكة العربية السعودية ويوجه بتقديم كافة التسهيلات

وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير يتابع وصول 275 راكب من المصريين العائدين من المملكة العربية السعودية ويوجه بتقديم كافة التسهيلات