شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 78 حالة شفاء جديدة من كورونا بمستشفيات العزل بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خروج ٧٨ حالة شفاء جديدة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، من مستشفيات العزل بالمحافظة ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى ١٣٤١ حالة حتى الآن.

وأوضح أن حالات الشفاء منهم ١٩٧ حالة بعزل الزقازيق، و١٨٣ بمستشفى أبوحماد المركزي، و١٨٧ بمستشفى السعديين، و١١٧ بمستشفى منيا القمح المركزي، ٨٦ بعزل فاقوس، ٨٣ بمستشفى بلبيس، و٦٣ بمستشفى الإبراهيمية المركزي، و٦٩ بمستشفى ههيا المركزي، و٥٢ بمستشفى أولاد صقر المركزي، و٥٠ بمستشفى الحسينية المركزي، و٣٥ بمستشفى مشتول السوق المركزي، و٣٣ بحميات الزقازيق، و٣٣ بمستشفى حميات سنجها بكفر صقر المركزي، و٣٠ بمستشفى القرين المركزي، و٢٩ حالات بالصدر، و٢٥ بمستشفى ديرب نجم المركزي، و١٧ من مستشفي القنايات المركزي، و١٢ بمستشفى الصالحية الجديدة المركزي، و١٢ بمستشفى أبوكبير المركزى، و٧ من مستشفى الزوامل المركزي، و٣ من مستشفى الزقازيق العام، و٢ بحميات فاقوس، و٢ بمستشفى الصوفية المركزي.

وأوضح وكيل الوزارة، بأن هذه الحالات تم خضوعها لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفاً بأنه تم التنبيه عليهم بإستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على إتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبي، والخدمات المعاونة بجميع المستشفيات، على تفانيهم في العمل، والجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة، وحفظ الله مصر وشعبها العظيم.