شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الثلاثاء حار.. والقاهرة 36 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الثلاثاء طقس حار على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

وهناك شبورة خفيفة صباحًا والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الشمالية، نشطة على جنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد حتى شمال الصعيد يتأثر بمرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى، فتكون على القاهرة والوجه البحري (80 – 30)، السواحل الشمالية (85– 45)، شمال الصعيد (65– 25)، وجنوب الصعيد (40 – 15).

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «36 – 23»، الإسكندرية «27 – 21»، قنا «44- 28»، الأقصر «45– 28»، أسوان «45 – 29».

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