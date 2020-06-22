شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الزراعي: 250 ألف صرفوا الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل البنك الزراعي المصرى، الاثنين، صرف الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة، لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا وفقا لخطة الدولة، وذلك على 3 شهور، وبلغ إجمالي عدد العملاء المستفيدين الذين صرفوا المنحة، أمس الأحد واليوم الاثنين، 250 ألف عميل تقريبًا من مستحقي الدفعة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة.

وأكد الدكتور تامر جمعة، نائب رئيس البنك، انتظام سير العمل منذ أمس الأحد، كأول أيام تنفيذ صرف الدفعة الثانية من خطة الدولة لدعم العمالة غير المنتظمة والتي من المقرر لها 5 أيام عمل حتى 25/6/2020.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ التعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية للتخفيف عن كاهل المواطنين من آثار وباء فيروس كورونا المستجد.

وأوضح «جمعة» أن البنك الزراعي المصري هو ممثل القطاع المصرفي في تنفيذ توجيهات الدولة لتنفيذ تلك المنظومة.

وأشار إلى ان آلية الصرف لهذه المرحلة تتم من خلال استخدام بطاقات ميزة التي تم توزيعها مجانًا على المواطنين في المرحلة الأولى، وذلك بعد أن ترد إليهم رسالة على الهاتف المحمول الخاص بهم تحدد تاريخ الصرف.

وأضاف نائب رئيس البنك إلى أن العملاء المستفيدين من المنحة يمكنهم الصرف من كافة ماكينات الـATM الخاصة بكافة البنوك العاملة ببطاقة ميزة، بالإضافة إلى كافة ماكينات الـ POS المنتشرة بفروع مصرفنا بمختلف المحافظات.

ونوه إلى أنه يجب على العملاء المستفيدين من المنحة والذين لم يتم إصدار أو تفعيل بطاقة ميزة لهم في المرحلة الأولى، ضرورة التوجه لأقرب فرع للبنك للحصول بطاقة ميزة مجانًا.

Advertisements

وأشار «جمعة» إلى وجود فريق عمل متكامل بالبنك برئاسة علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك، لمتابعة العملية بأكملها منذ بدايتها وحتى الآن والحرص على انتظام العمل بها والاستفادة من نتائج المرحلة الأولى لتلافي أي ملاحظات من شأنها التأثير السلبي على نجاح المنظومة بشكل يهدف إلى تحقيق رضاء المواطنين.