شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى في «القيصرية».. «عزل إسنا» تشهد الولادة الـ 14 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مستشفى العزل باسنا المخصصة لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا، إجراء الولادة القيصرية ال ١٤ لسيدة حامل في العقد الثالث من عمرها ووضعت مولود ذكر، وتتلقى علاج الفيروس بالمستشفى، وسط إجراءات احترازية عالية لحماية المولود.

وتم وضع الأم والجنين تحت الرعاية الطبية الكاملة، وبإشراف طبي من أطباء الحجر الصحي، والنساء الولادة، محققة الترتيب الأول على مستوى الجمهورية في إجراء عمليات الولادة القيصرية للسيدات الحوامل المصابات بفيروس كورونا، واللاتي يتلقين العلاج بالمستشفى.

ووزع العاملون بالمستشفى الورد على المرضى احتفالا بالمولود الجديد، ودعم المرضى لرفع روحهم المعنوية والشد من أزرهم في فترة علاجهم بالمستشفى.

وقال وليد الضوي مدير العلاقات العامة بالمستشفى، إن الفريق الطبي نجح في إجراء ولادة قيصرية جديدة، لسيدة حامل دخلت مساء أمس لتتلقى علاج الفيروس بمستشفى العزل، ليرتفع العدد إلى ١٤ عملية قيصرية أجريت لسيدات مصابات بفيروس كورونا، موضحاً أن المريضة دخلت المستشفى وكانت تعاني من أعراض الإصابة بالفيروس، لافتاً إلى أنها خضعت للمتابعة والفحص من جانب أطباء النساء والولادة، حيث أجرى الولادة فريق طبي على أعلى مستوى من أبطال العزل الصحي، بقيادة الدكتورة الهام محمود مدير عام المستشفى، واستشاري مكافحة العدوي بالأمانة العامة، وتحت إشراف طبي كل من «عماد فاروق أخصائي النسا والتوليد، سليمان الخطيب أخصائي التخدير، الشيماء حامد أخصائية الاطفال، وهب الله عايش أخصائي مكافحة العدوي.

ومن جانبها وجهت مديرة المستشفى الشكر لأبطال العزل الصحي باسنا وجميع العاملين بالمستشفى على التفاني والإخلاص في العمل.

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