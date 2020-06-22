شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 8 رحلات طيران تقل 1360عاملًا مصريًا من العالقين بالكويت اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، اليوم الإثنين، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال التقرير، أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 14 رحلة طيران تحمل على متنها 2320 راكبا إلى مطارات 4 دول: (مصر، والهند، والنيبال، وقطر)، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر 8 رحلات تقل 1360 عاملا من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 8 سوف تصل إلى 3 مطارات هي مطار القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 8 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الإثنين الموافق 22 يونيو وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 1360 عاملا.

وأضاف التقرير، تغادر الرحلة الأولى على الكويتية رقم 1645 قيام من مطار الكويت الساعة 5.05 وعلى متنها 130 عاملا وتصل مطار سوهاج، أما الثانية على الكويتية رقم 1653 وتغادر الكويت 8.05 وعلى متنها 130 عاملا وتصل إلى مطار سوهاج .

وأشار التقرير أن الثالثة الكويتية رحلة رقم 1541 قيام من الكويت 8.30 وعلى متنها 260 عاملا، وصول مطار القاهرة، أما الرحلة الرابعة أير كايرو رقم 2502 قيام من الكويت 11.00على متنها 145 عاملا تصل لمطار سوهاج، والرحلة الخامسة على الكويتية رحلة 1543 قيام من الكويت 14.15 وتصل القاهرة وعلي متنها 260 عاملا .

وتصل الرحلة السادسة على طيران الجزيرة رحلة رقم 1733 قيام من الكويت 17.05 وتصل القاهرة وعلى متنها 145 عاملا، والسابعة على طيران الجزيرة رحلة رقم 1701 قيام من الكويت 20.00 وتصل مطار أسيوط وعلى متنها 145 عاملا، والثامنة طيران الجزيرة رحلة رقم 1713 قيام من الكويت 20.05 وصول مطار سوهاج وعلى متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.

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