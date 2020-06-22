شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة النواب»: نقل 40 مصابًا بكورونا من العزل المنزلي لـ «حجر دمنهور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عصام القاضي، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، نائب دائرة المحمودية والرحمانية بمحافظة البحيرة، إنه تقرر نقل 40 مصابًا بفيروس كورونا المستجد من العزل المنزلي إلى فندق دمنهور كبديل للعزل المنزلي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وقال «القاضي»، إن ذلك جاء استجابة للطلب المقدم منه نيابه عن المصابين إلى اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والدكتور يسرى بيومي، وكيل وزارة الصحة، موجها الشكر المستحق للمحافظ على الاستجابة السريعة والفورية لطلب إرسال نحو أربعين مريضًا بحالة جيدة لفندق دمنهور بديلا للعزل المنزلي، وكذلك الشكر للدكتور يسري بيومي، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، وأبناء المحمودية الأوفياء من العاملين بالصحة على جهودهم.

يشار إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا بمركز ومدينة المحمودية حتى صباح اليوم، 167 مصابا تماثل للشفاء منهم 41 حالة، بينما توفيت 11 حالة متأثرة بإصابتها بالفيروس.