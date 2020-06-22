شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 20 حالة من كورونا بمستشفى بنها للتأمين الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور محمد منير مدير مستشفى التأمين الصحي ببنها، تعافي 20 حالة من فيروس كورونا، ومغادرتهم المستشفى. وقال مدير مستشفى التأمين الصحي ببنها، في تصريح صحفي، إن معدل التعافي من الفيروس والخروج من المستشفى يقدر بمتوسط 10 حالات يوميًا وتستقبل المستشفي مرضى جدد. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 55,233

تعافي 14,736

وفيات 2,193

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