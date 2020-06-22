نجاح جراحة عاجلة لمريض كورونا بمستشفى المنيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

نجحت مستشفى المنيرة العام بالقاهرة، في إجراء عملية جراحية لمريض مصاب بفيروس كورونا، عبارة عن حالة كسر كبير أسفل الفخذ لمسن يبلغ من العمر ٧٧ عاما.

وقال الدكتور كريم سالم، مدير مستشفى المنيرة، إن المريض كان يعاني من أنيميا شديدة نتيجة النزيف مع انخفاض نسبة الأكسجين في الدم من تأثير الالتهاب الرئوي الناجم عن الكورونا، وحصل على دم قبل وأثناء الجراحة، بعد تحويله من مستشفى الهلال للاشتباه في إصابته كورونا بالتنسيق مع المديرية.

وأضاف "سالم" لمصراوي، أن أهمية الجراحة أنها لمريض مصاب بكورونا، وكبير في السن ويعاني من النزيف مع الكسر، موضحًا أن الطاقم الطبي تمكّن من إجراء العملية بنجاح والمريض تحسن وخرج على القسم الداخلي للمتابعة والإشراف.

تكون الفريق الطبي من أخصائيي العظام محمد عبدالعزيز، ومحمد عزت، واستشاري التخدير أماني إبراهيم، وأحمد إبراهيم، ومن التمريض حنان بيومي.