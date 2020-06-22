إلكترونيًّا.. وزيرة الهجرة تطرح استمارة "نورت بلدك" للعمالة العائدة من الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الإثنين، إنها أعلنت طرح استمارة "نورت بلدك" على الموقع الرسمي للوزارة عبر الإنترنت؛ بهدف دمج العمالة المصرية العائدة من الخليج؛ خصوصًا الفئة المتضررة من إنهاء عقودها؛ بسبب جائحة كورونا، في إطار التعاون المشترك بين وزارتي الهجرة والتخطيط؛ حتى تستطيع الدولة استيعاب تلك العمالة في المشروعات القومية وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة التي أعلنت دعمهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشروعات الصناعية كثيفة العمالة.

وأضافت مكرم أن وزارة الهجرة تلقت العديد من المطالبات من المواطنين العائدين من الخارج للتسجيل في استمارة "نورت بلدك"، وبناء على هذه الطلبات وتيسيرًا على العاملين المصريين العائدين من الخارج لأرض الوطن، حتى يتمكنوا من تسجيل وضعهم ضمن قوائم العائدين، فقد تم اتخاذ قرار طرحها على الموقع الرسمي للوزارة.

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ويمكن للعامل العائد تسجيل بياناته من خلال الدخول على اللينك التالي:اضغط هنا

وتابعت وزيرة الهجرة بأن فكرة توزيع استمارة "نوّرت بلدك" للعائدين من الخارج، والتي تم تعميمها في المدن الجامعية التي استقبلت العائدين والبعثات المصرية في الخارج بالتعاون مع وزارة التعليم العالي؛ هدفت إلى معرفة المعلومات الرئيسية عن العائد وحرفته، مشيرةً إلى أنه سيتم توظيف تلك البيانات التي تم تجميعها لتستطيع الدولة استيعاب تلك العمالة والسعي لتوفير فرص حقيقية لهم في وطنهم، لتعظيم الاستفادة من هذه القوة البشرية والعمالة المصرية، وإشراكهم في عملية التنمية التي تجري على أرض الوطن، فضلًا عن معرفة المحافظات التي ينتمون إليها؛ لبحث توفير فرص دمجهم في جهود التنمية المستدامة في إطار استراتيجية الحكومة ٢٠٣٠.

وأكدت مكرم أن الدولة بذلت مجهودًا كبيرًا جدًّا لإجلاء هذا العدد الكبير من المصريين العالقين بالخارج، خصوصًا العالقين بدول الخليج في وقت قياسي، لافتة إلى أن وزارة الهجرة والوزارات والجهات المعنية لم ولن تبخل بأي جهد من شأنه رعاية وتلبية طلبات المصريين بالخارج، سواء أكانوا من المقيمين أم العالقين.