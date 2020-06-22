الداخلية: ضبط 166 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 50 ألف حكم في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي، وعلاء عمران:
قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 166 قطعة سلاح ناري، بحوزة 137 متهما.
كما ضبطت الحملات 193 قضية مخدرات بحوزة 208 متهمين، ونفذت 50 ألفا و236 حكما قضائيا متنوعا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.
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