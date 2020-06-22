"المصنفات": ضبط استوديو أغاني بدون ترخيص ومطبعتين في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها. وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية خلال 24 ساعة عن ضبط أستوديو لتسجيل الأغاني "بدون ترخيص") كائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة لاستخدامه برامج منسوخة ومقلدة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية ورفع أغانيه على قناة خاصة به على موقع اليوتيوب. وفى مجال مكافحة جرائم المطبوعات: تم استهداف (2 مطبعة، 2 مكتبة، ورشة تجليد، ورشة تكسير) "بدون ترخيص"بدائرة قسم شرطة إمبابة لقيام مالكيها بمخالفة القانون الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف والحقوق المجاورة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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