الأمن يكشف حقيقة صورة طلبة الغش الجماعي ويضبط مروجة الصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي، وعلاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية مُدرسة نشرت صورة لبعض الطلبة بإحدى لجان امتحانات الثانوية العامة، وزعمت وجود غش جماعي داخل تلك اللجنة، وتداولها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ادعت إحدى المدرسات وقوع تلك الواقعة أثناء امتحانات الثانوية العامة الجارية هذه الأيام، وتبين أن الصورة لبعض الطلبة أثناء استلامهم البوكليت الخاص بمادة التربية الدينية، الذي كان يتم توزيعه عقب انتهاء فترة امتحان اللغة العربية، وقيامها بتصويرهم والادعاء بوجود غش جماعي وبث تلك الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تقدم أولياء أمور الطلبة ببلاغ ضد المُدرسة المشار إليها لقيامها بالتشهير بأبنائهم والادعاء بواقعة الغش الجماعي، حيث تبين صحة موقف الطلبة، وقد تم ضبط المُدرسة وإحالتها للنيابة العامة.