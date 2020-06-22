ضبط 7 أشخاص بحوزتهم 64 طربة حشيش و2,5 كيلو جرام هيروين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعدد من مديريات الأمن، لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط 7 أشخاص بحوزتهم (64 طربة لمخدر الحشيش، و2,5 كيلو جرام هيروين، و 20 كيلو جرام بانجو).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.