محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعدد من مديريات الأمن، لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط 7 أشخاص بحوزتهم (64 طربة لمخدر الحشيش، و2,5 كيلو جرام هيروين، و 20 كيلو جرام بانجو).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 7 أشخاص بحوزتهم 64 طربة حشيش و2,5 كيلو جرام هيروين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.