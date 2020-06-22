إحالة متهم استعان بأصدقائه في التعدي على جارته وسرقتها للجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أحالت نيابة شمال الجيزة متهم بهتك عرض جارته وسرقتها بكرداسة لمحكمة الجنايات إستعان المتهم بثلاثة من أصدقائه في تنفيذ مخططه حملت القضية رقم ٢٧١٧ لسنة ٢٠٢٠ .

وجهت النيابة للمتهمين تهمة هتك العرض والسرقة، وأمرت بحبسهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات وتم التجديد لهم إلي أن تم إحالتهم إلى محكمة الجنايات للفصل في القضية.

تعود تفاصيل الواقعة عندما رفضت الفتاة معاكسة أحد جيرانها وتطاوله عليها بالألفاظ فقامت بتوبيخه وصفعه أمام أهل المنطقة ففكر في الإنتقام منها ردا لكرامته حيث اتفق مع ٣ من أصدقائه على استدراجها والاعتداء عليها جنسيًا .

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا من فتاة تدعى "ه.م"، تتهم فيه "م.ش.ف"، بالاعتداء عليها جنسيًا، وبعمل التحريات تبين صحة الواقعة، وقامت القوات بضبط المتهم و٣ آخرين، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة وبعرضهم على النيابة العامة أمرت بحبسهم.