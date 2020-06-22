تحويلات مرورية بشارع الأهرام لسرعة الإنتهاء من الأعمال الإنشائية بمحور ترعة الزمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبدالرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة ، بإتخاذ إجراءاتها وذلك بمناسبة الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محور ترعة الزمر ، حيث سيتم غلق كلى لشارع الأهرام يومياً بالإتجاهين من تقاطعه مع شارع ترعة الزمر لإستكمال الأعمال بدءاً من الساعة الـ (9) مساءً حتى الساعة الـ (4) صباح حتى يوم الثلاثاء الموافق 23/6/2020، مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة وذلك على النحو التالى:

القادم من ميدان الجيزة ونفق الأهرام إتجاه شارع الأهرام السير يساراً بإتجاه فتحة بالجزيرة الوسطى "تم إستحداثها" أمام مسجد نصر الدين ثم السير والدوران يميناً إتجاه شارع ترعة الزمر خلف القواعد الخرسانية بمحور ترعة الزمر الكائنة بتقاطع شارع ترعة الزمر مع الأهرام ثم يميناً بشارع الأهرام بعد تحويل الإتجاه القادم من المنطقة الأثرية إلى إتجاهين ثم إستكمال السير حتى فتحة دوران "تم إستحداثها" بالجزيرة الوسطى أمام شارع النادى ثم العودة لشارع الأهرام مرة أخرى بالإتجاه الأصلى.

القادم من المنطقة الأثرية وقسم الطالبية إتجاه نفق الأهرام السير يميناً إتجاه شارع ترعة الزمر خلف القواعد الخرسانية بمحور ترعة الزمر ثم إستكمال السير يساراً حتى شارع الأهرام إتجاه نفق الأهرام.

وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق التحويلة بالكامل ووضع فواصل متحركة مناسبة بطول التحويلة وذلك لفصل الحركة المرورية بالإتجاهين.