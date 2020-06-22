تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة بتهمة التهرب الضريبي لجلسة 17 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جميل، اليوم الاثنين، محاكمة الفنانة "هنا شيحة"، في اتهامها بالتهرب من دفع مبلغ 661 ألفا و513 جنيها للضرائب، لجلسة 17 أغسطس المقبل للاطلاع.
وكشفت القضية رقم 50 لسنة 2020، تهرب الفنانة "هنا شيحة" من دفع مبلغ 661 ألفا و513 جنيها، للضرائب العامة في الفترة من 2010 حتى 2017، خلال عملها مع شركات للإنتاج الفني.
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة بتهمة التهرب الضريبي لجلسة 17 أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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