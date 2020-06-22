الأمن العام يضبط 166 قطعة سلاح ناري و193 تاجر مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبط قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 166قطعة سلاح نارى، 193قضية مخدرات وتنفيذ 50236حكم قضائي متنوع. كما ضبط 209 قطعة سلاح أبيض، 20 متهم لممارستهم أعمال البلطجة، 155 دراجة نارية مخالفة، 19 الف و981 مخالفة مرورية بالاضافة الى فحص 71 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 منهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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