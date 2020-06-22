أخبار مصر | النقل: وصول 275 راكبًا مصريًا من العالقين بالسعودية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر النقل: وصول 275 راكبًا مصريًا من العالقين بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، وصول 275 راكب مصرى و73 سيارة لميناء سفاجا، اليوم الاثنين، قادمة من ميناء ضبا السعودى، على متن العبارة القاهرة التابعة لشركة القاهرة للعبارات.

ووجه وزير النقل المهندس كامل الوزير، بتقديم كافة التسهيلات وسرعة انهاء الاجراءات مع الالتزام بتعليمات الدولة بخصوص معايير الحجر الصحى والتنسيق المستمر مع محافظة البحر الأحمر ووزارة الصحة ( الحجر الصحي ) وأعضاء المجتمع المينائى لتسهيل عودة الركاب.

وأكدت الوزارة أن الفريق الطبى المتخصص بالصعود على متن السفينة قام بانهاء اجراءات الفحص الطبي واجراء الاختبار السريع لفيروس كورونا على العائدين وطاقم السفينة وتم تعقيم الأمتعة والسيارات على متن السفينة ومرور الركاب اثناء نزولهم من خلال بوابة تعقيم الافراد.

وأضافت أنه تم زيادة عدد ضباط الجوازات ومفتشى الجمارك لسرعة انهاء اجراءات الجوازات والتفتيش والجمارك وتوفير سيارة اسعاف مجهزة بجوار السفينة لنقل اى حالة يشتبه فى اصابتها والالتزام بتطهير وتعقيم السفينة قبل صعود الركاب وبعد نزولهم وكذلك تعقيم الارصفة والمنشآت والوحدات البحرية بالميناء فور مغادرة العائدين مع التزام كافة العاملين بالميناء بارتداء الكمامات والبدل الواقية اللازمة اثناء التعامل مع الجمهور.

Advertisements

كان وزير النقل، وجه منذ أيام بتسيير الرحلات البحرية من ميناء سفاجا البحرى الى ميناء ضبا لنقل المصريين العائدين من المملكة العربية السعودية.

حيث تابع وصول العبارة القاهرة يوم 17 يونيه الجاري وعلى متنها ٨٠ راكب مصرى و٢٤ سيارة قادمة من ميناء ضبا السعودى الى ميناء سفاجا البحرى.

حيث أكد الوزير على تقديم كافة التسهيلات وسرعة انهاء الاجراءات مع الالتزام بتعليمات الدولة بخصوص معايير الحجر الصحى واستمرار التنسيق بين هيئة موانئ البحر الاحمر وكافة الجهات المعنية بميناء سفاجا البحرى ومحافظة البحر الاحمر ووزارة الصحةلتسهيل عودة الركاب.

كما تم وصول العبارة القاهرة الى ميناء سفاجا البحرى قادمة من ميناء ضبا السعودى وعلى متنها 283 راكب مصري و66 سيارة وتم توجيه جميع قيادات هيئة موانى البحر الاحمر باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير والتسهيلات للركاب والعمل على سرعة انهاء الاجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث تم زيادة عدد ضباط الجوازات ومفتشى الجمارك لسرعة نهو اجراءات الجوازات والتفتيش والجمارك.