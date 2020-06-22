أخبار مصر | إطلاق أول ندوة ثقافية لخريجى الأزهر بغرب أفريقيا لنشر الفكر الوسطي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إطلاق أول ندوة ثقافية لخريجى الأزهر بغرب أفريقيا لنشر الفكر الوسطي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بثت صفحة "أزهر هوسا" التى دشنتها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بمقرها الرئيس بالقاهرة، على موقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك" ندوة ثقافية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" بلغة الهوسا، لمعظم مسلمى وخريجى الأزهر بغرب افريقيا، تحت عنوان "الأزهريون الأفارقة فى مواجهة الأفكار المغلوطة والمتطرفة عن الإسلام".

حاضر بالندوة خريجو الأزهرمن دولة (نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد) الشيخ مصطفى أبوبكر محمد – عضو هيئة التدريس بجامعة ولاية يوبى، الشيخ إبراهيم موسى سليمان– مدرس الفقه الإسلامى والقانون بجامعة التضامن وجامعة الوفاق،. آدم محمد مصطفى - محاضر بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة ولاية يوب، الشيخ صالح أبوبكر قورا – مدرس بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، الشيخ مختار إبراهيم طاهر بوثى داعية إسلامى، مع مجموعة من مسلمى تلك الدول. تضمنت محاور الندوة كيفية مواجهة الأفكار المتطرفة، بتبنى أسس المنهج الأزهرى الذي يرسخ للوسطية والاعتدال، باعتباره منهج عاصم للدماء ويشيع الأمن فى المجتمعات، فضلًا عن سرد لأبرزالقضايا التى تواجه مسلمى إفريقيا لعرضها على علماء الأزهر الشريف، وبحث سبل حلها وتذليل الصعاب حيالها، ووضع خطة عمل لخريجى الأزهر بتلك الدول وفق البرامجِ والخُطط والأنشطة، المكثفة التى يتبناها الأزهر ومنظمة خريجى الأزهر بتلك الدول، التى من شأنها تدعم أبناء دول وشعوب القارّة الأفريقية. Advertisements

وأوصى المحاضرون خلال الندوة زيادة الدورات العلمية والدعوية لخريجى الأزهر وتزويدهم بالفتاوى الصحيحة فى النوازل والمستجدات التى توضحها الهيئات العلمية التابعة للأزهر الشريف، وخاصة ما يتعلق بقضايا السلام والتعايش السلمى والتعددية،وما يتعلق بتفنيد الأفكار المتطرفة، وخاصة توجيه النصوص التى تعتمد عليها الجماعات الإرهابية فى الترويج لأفكارهم المغلوطة، ويتم ترجمتها إلى اللغات المحلية لحاجة الناس إلى سماع رأى الأزهر الشريف فيها، فضلًا عن تكثيف مثل هذه الندوات واللقاءات والإتصال بجميع خريجى الأزهر الشريف، للم الشمل وتفعيل العمل الدعوى الجماعى. ولم ينسي المشاركون بالندوة أهمية إبراز دور المرأة الأزهرية، وتشجيعها فى القيام بدورها الدعوى والتعليمى، ودعوتهن فى البرامج التى تقوم بها إدارة صفحة "أزهرهوسا" لمناقشة الموضوعات التى تتعلق بالمرأة والطفل وتربية النشء.

ومن جانبهم أشاد خريجو الأزهر بدول غرب افريقيا بدورالفروع الخارجية للمنظمة بالخارج فى لم شمل الأزهريين حول العالم، للعمل على ترسيخ ونشر الوسطية والإعتدال، وأهمية إطلاق صفحة "أزهر هوسا"، كنافذة الكترونية.