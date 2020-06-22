أخبار مصر | في طلب إحاطة.. برلماني يسأل وزيرة الصحة: هل الكمامات القماشية تنقل كورونا؟

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر في طلب إحاطة.. برلماني يسأل وزيرة الصحة: هل الكمامات القماشية تنقل كورونا؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الدكتور سعيد حساسين عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لحسم ملف الكمامات القماشية وهل هي آمنة أم لا؟ والتحقيق في تصريحات الدكتور إيهاب عطية صحيحة أم لا.

وأشار "حساسين" إلى أن تصريحات الدكتور إيهاب عطية مدير إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة والسكان التي أكد فيها أن الكمامات القماشية لا تحمى من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد وإنما وسيلة لحجب الرزاز المتطاير من الأشخاص المصابين أو المشتبه في إصابتهم وأن الكمامات القماشية غير آمنة ويمكن وصول عدوى كورونا من خلالها أحدثت بلبلة واسعة النطاق لدى المواطنين.

وأكد أن المواطنين من الفقراء والبسطاء أقبلوا على شراء القمامات القماشية ليس لرخص سعرها وإنما لأنها تستخدم لفترات طويلة بعد غسلها لعدة مرات بعد تصريحات كبار المسئولين بوزارة الصحة وكبار الأطباء بأنها كمامات آمنة وتصلح للاستخدام لفترات طويلة.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 409 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14736 حالة حتى أمس.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16214 حالة، من ضمنهم الـ 14736 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1475 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 55233 حالة من ضمنهم 14736 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2193 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".