أخبار مصر | قرارات صارمة من التعليم لتفادي تكرار أخطاء أول أيام امتحانات الثانوية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر قرارات صارمة من التعليم لتفادي تكرار أخطاء أول أيام امتحانات الثانوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت امتحانات الثانوية العامة أمس الأحد، ورصدت وزارة التربية والتعليم العديد من التجاوزات أثناء امتحان اللغة العربية، مما ادي الي أصدار العديد من القرارات الهامة والإجراءات بشأن المرحلة القادمة من الامتحانات.

وترصد" الخليج 365" أبرز القرارات التي أصدرتها وزراة التربية والتعليم:

عقوبة الحرمان:

رصد طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني 9 حالات غرش فردية من بينها طالب نشر الامتحانات على الإنترنت عبر موبايل في بني سويف، فضلا عن واقعة حيازة هاتف بالمنوفية.

وأصدر شوقي قرارا عقب رصد حالات الغش بحرمان الطلاب من التعليم لمدة تصل الي عامين، وتطبيق العقوبة علي جميع حالات الغش في المرحلة القادمة.

فضل معلمين:

نشر موقع التواصل الاجتماعي حالة غش جماعي لطلاب في إحدى اللجان، وعقب ذلك كشف وزير التربية والتعليم عن لجنة وأسماء الطلاب وقام بفصل جميع القائمين على المدرسة، مشيرا الي تطبيق هذا القرار علي الملاحظين ومراقبين في حالة وجود مثل هذا الحادث.

وزارة الداخلية:

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نوه وزير التربية والتعليم أن وزارة الداخلية ستتعامل مع تجمهر أولياء الأمور اعتبارا يوم الخميس معلقا: "نرجو ألا يكون هناك صدام"، وجاء ذلك بعد أن شهدت العديد من المدارس تزاحم عدد كبير من أولياء الأمور، غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية التي أعلنتها الدولة.

رؤساء اللجان الثانوية العامة:

أوضح الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة أنه قرر عقد اجتماع عبر الفيديو الكونفرانس مع رؤساء لجان الثانوية العامة الثلاثاء المقبل لرصد المشكلات لمحاولة تجنبها والعمل علي حلها، حيث يوجد لجان بعينها كان بها بعض المشكلات وسوف تقوم الوزارة بتحذيرها وسيتم محاسبتها.

انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت أمس الاحد امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 20192020، حيث أدى 667 ألف و315 طالب وطالبة الامتحان في مادة اللغة العربية داخل 56 ألف و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الأول سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأضاف حجازي، أن الوزارة أرسلت تعليمات للمديريات التعليمية بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لمنع تكدس أولياء الأمور أمام لجان الامتحان، ومنع تواجد أي شخص باللجنة بدون عمل فعلي وتوزيع الأعمال على جميع العاملين.

وشدد على ضرورة الالتزام بفتح الأبواب في تمام الساعة الثامنة صباحًا والسماح للطلاب بالدخول لإجراء عمليات التعقيم واستلام المستلزمات الوقائية المقرر صرفها لهم.