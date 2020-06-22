أخبار مصر | برلماني يشيد بتوفير فرص عمل للمصريين العائدين من ليبيا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني يشيد بتوفير فرص عمل للمصريين العائدين من ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إعلان وزيرة الصناعة عن إتاحة فرص عمل لـ23 مصريًا العائدين مؤخرًا من ليبيا، خطوة تعكس حرص الدولة المصرية على مراعاتهم والاهتمام بهم وتوفيق أوضاعهم وتعويضهم عن حجم المعاناة التي تعرضوا لها أثناء اختطافهم.

ولفت عامر، في بيان صحفي، إلى إمكانية إلحاقهم بالمشروعات الإنتاجية، أو معاونتهم وتيسير إجراءات حصولهم على قروض لتأسيس مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم التمويل المطلوب لهم لبدء تلك المشروعات.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة، أن القيادة السياسية تولي اهتمام شامل لهؤلاء المصريين، فمنذ وأن علمت بتعرضهم للإهانة وسارعت بالتواصل مع السلطات الليبية وبالفعل نجحت في عودتهم وتسعى حاليا إلى توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المحتجزين، من خلال اتصالات مصرية - ليبية تسهم في إعادة المحتجزين وتأمين وصولهم للبلاد

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، ارتفاع إجمالى المتعافين من فيروس كورونا إلى 14736 حالة حتى اليوم بعد خروج 409 مصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحى، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمى.

Advertisements

وأوضحت الوزارة، فى بيان، أن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16214 حالة، من ضمنهم الـ14736 متعافيًا.

وأضافت أنه تم تسجيل 1475 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.

وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحى تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابعت أن المحافظات التى سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هى "القاهرة والجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدة المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعى، خاصة فى المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكرت أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 55233 حالة من ضمنهم 14736 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحى، و2193 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.