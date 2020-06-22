مصر | ضبط المعلمة المدعية واقعة الغش الجماعي لطلاب الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط المعلمة المدعية واقعة الغش الجماعي لطلاب الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على معلمة وإحالتها للنيابة العامة، لادعائها صورة واقعة الغش الجماعي المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم القبض عليها، على خلفية ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صورة لبعض الطلبة بإحدى لجان امتحانات الثانوية العامة، والزعم بوجود غش جماعي، داخل تلك اللجنة.

وتبين ادعاء إحدى المدرسات بوقوع تلك الواقعة في أثناء امتحانات الثانوية العامة، كما تبين أن الصورة لبعض الطلبة في أثناء استلامهم البوكليت الخاص بمادة التربية الدينية، الذي كان يتم توزيعه عقب انتهاء فترة امتحان اللغة العربية، وقيامها بتصويرهم والادعاء بوجود غش جماعي وبث تلك الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقدم أولياء أمور الطلبة ببلاغ ضد المُدرسة المشار إليها لقيامها بالتشهير بأبنائهم والإدعاء بواقعة الغش الجماعى، حيث تبين صحة موقف الطلبة، وقد تم ضبط المُدرسة وإحالتها للنيابة العامة.

وفي سياق آخر، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1247) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها القضايا الآتية:

ونجحت في ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس، بمحافظة الجيزة؛ لحيازته (1،667 طن سلع غذائية "كلاوى– كبدة– سجق") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

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وتمكنت من ضبط مالك المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المنشية، بمحافظة الإسكندرية؛ لحجبه عن التداول (1800 قطعة "كمامة")، بقصد رفع أسعارها.

واستطاعت ضبط مالك مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع الكمامات بدائرة قسم شرطة منوف بمحافظة المنوفية؛ لحيازته (8000 قطعة مستلزمات طبية "كمامة") مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

واثمرت الحملات عن ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة؛ لإستيلائه على مبلغ (5318084) جنيه بدون وجه حق عن طريق التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الهبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه بالسوق السوداء، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.

كما تم القيام بحملة نوعية " لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، أسفرت عن ضبط (254) قضية بإجمالى مضبوطات (35589) عبوة سجائر.

وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية