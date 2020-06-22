مصر | نشوب حريق هائل في شقة سكنية بالدقي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نشوب حريق هائل في شقة سكنية بالدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلع حريق هائل في شقة سكنية بأحد العقارات بمنطقة الدقي، وسط محافظة الجيزة، وجار محاولات السيطرة على الحريق قبل وقوع خسائر في الأرواح.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بإندلاع النيران بشقة سكنية بمنطقة الدقي، وسط المحافظة.

وبدوره دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، وجار السيطرة على الحريق، قبل وقوع خسائر في الأرواح، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة.

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"وقعت في بير السلم وهي بتجيب هدومها علشان تروح الإمتحان".. هكذا أسدل الستار الأسود علي أحد المنازل بمدينة الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، حيث إستيقظت طالبة بالمرحلة الثانوية صباح اليوم الأحد لأداء إمتحان اللغة العربية، مع إنطلاق ماراثون الثانوية العامة.

صعدت الطالبة صاحبة الـ17 عاما إلى الطابق الثاني لإحضار ملابسها.. "المنشورة على حبل الغسيل"، لترتديها وتتوجه لأداء امتحانها، وأثناء تواجد أسرتها بالطابق الأول سمعوا صوت إرتطام بـ"بير السلم"، وبالتوجه إلى مصدر الصوت عثر على جثة الفتاة ملقاه على الأرض وغارقة في دمائها.

"ترابزين السور قصير".. حسبما أفاد أهلية الطالبة المتوفاة بأنها إختل توازنها وسقطط بسبب قصر السور، ونتج عن ذلك مصرعها متأثرة بإصابتها.

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ولقيت طالبة بالمرحلة الثانوية مصرعها اليوم الأحد، إثر سقوطها من الطابق الثاني بمنزلها في مدينة الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، من إدارة شرطة النجدة، بسقوط فتاة من الطابق الثاني بمنزلها بشارع الكيماويات، بنطاق القسم.

وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.

وانتقل العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والنقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة تبين سقوط طالبة بالصف الثالث الثانوي، عمرها 17 سنة، من الطابق الثاني، مما أسفر عن مصرعها في الحال.

تحريات المقدم إكرامي البطران بينت عدم وجود شبهة جنائية في وفاتها، وأن الطالبة إختل توازنها، حال وقوفها في الطابق الثاني مما أسفر عن سقوطها، ومفارتها الحياة في الحال.. "وقعت في بير السلم".

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، والتصريح بالدفن.

وفرقت الأجهزة الأمنية، تجمعات أهالي طلبة الثانوية العامة من أمام بعض المدارس قبل بدء امتحانات الثانوية العامة صباح اليوم حتى إنتهاء الإمتحان وتم اتخاء الإجراءات القانونية.

ويؤدي نحو 653 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة 2020 موزعين على ٣٣١٣ لجنة على مستوى الجمهورية، ويشارك في الامتحانات هذا العام 168 ألف مراقب وملاحظ.