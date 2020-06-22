مصر | تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في أحداث "الذكرى الثالثة للثورة"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في أحداث "الذكرى الثالثة للثورة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين فى أحداث العنف التي نتج عنها مقتل "سيد وزة " المعروفة إعلاميا بـ "الذكرى الثالثة للثورة"، إلي جلسة 22 أغسطس المقبل للمرافعة.

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التى وقعت العام قبل الماضى بمحيط نقابة الصحفيين فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ إبريل.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.

جدير بالذكر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسين قنديل، قد قضت فى وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريا لـ 15 متهما ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ 212 متهما غيابيا " بقضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير، والتى شهدت وقوع أحداث عنف نتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة 6 إبريل.

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أصدرت محكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طره، النطق بالحكم على 16 متهمًا في القضية المعروفة بـ"جبهة النصرة" بينهم ضابط سابق ومحام وطبيب والمقيدة برقم 109 لسنة 2019 جنايات أمن دولة عليا، حيث عاقبت ١٣ بالسجن المؤبد و٣ متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة ١٥ سنة وأمرت بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ٥ سنوات تبدأ بعد انقضاء مدة العقوبة.

وعاقبت المحكمة كل من:"محمود كامل ومصطفى كمال ومحمود صلاح ومحمد أحمد عباس وطارق علي وميسرة أحمد وعطية محمد شبل ومسعد البلقيني وياسر إسماعيل ومحمد فوزي ويوسف أحمد ومحمد عبد العزيزو محمد أحمد السيد " بالسجن المؤبد، وعاقبت كل محمد علي ومحمد السيد وحسن محمد حسن بالمشدد 15 سنة.

وقضت المحكمة بتغريم 16 محكومًا عليهم لادانتهم بالانضمام لجماعة "جبهة النصرة" الإرهابية، متضامنين، مبلغ 3 ملايين جنيه، كما قضت بإدراجهم على قوائم الارهابيين.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.