مصر | حبس تاجر مخدرات لحيازته كمية كبيرة من الهيروين ببولاق أبوالعلا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس تاجر مخدرات لحيازته كمية كبيرة من الهيروين ببولاق أبوالعلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة بولاق أبوالعلا الجزئية اليوم الاثنين حبس تاجر مخدرات بعد نشره صور علي "فيس بوك" وبحيازته سلاح ناري وكمية من مخدر الهيروين، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات التكميلية حول نشاط المتهم.

كما أمرت بالتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلي المعمل الكيميائي.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم محمد الشموتى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا مفادها قيام أحد الأشخاص بنشر صورة له عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي على الهواتف المحمولة، حال قيامه باستعراض القوة بين أهالى المنطقة سكنه باستخدام سلاح نارى "طبنجة".

وأكدت تحريات النقيب محمد هانى معاون المباحث صحة الواقعة وأمكن تحديد مرتكبها، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه عاطل مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (طبنجة صوت - خزينة بها عدد 3 طلقات صوت - كمية من البودر المخدر وزنت 40 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه وحيازته للطبنجة بقصد الدفاع وفرض السيطرة على أهالى المنطقة سكنه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1247) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها القضايا الآتية:

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ونجحت في ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس، بمحافظة الجيزة؛ لحيازته ( 1،667 طن سلع غذائية "كلاوى– كبدة– سجق") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتمكنت من ضبط مالك المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المنشية، بمحافظة الإسكندرية؛ لحجبه عن التداول (1800 قطعة "كمامة" )، بقصد رفع أسعارها.

واستطاعت ضبط مالك مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع الكمامات بدائرة قسم شرطة منوف بمحافظة المنوفية؛ لحيازته (8000 قطعة مستلزمات طبية "كمامة" ) مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وأثمرت الحملات عن ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة؛ لاستيلائه على مبلغ (5318084) جنيه بدون وجه حق عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الهبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه بالسوق السوداء، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.

كما تم القيام بحملة نوعية " لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، أسفرت عن ضبط (254) قضية بإجمالى مضبوطات (35589) عبوة سجائر.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.