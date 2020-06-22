شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ أسيوط والسكرتير المساعد يتفقدان مقار لجان امتحانات الثانوية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على تكثيف الجولات الميدانية لقيادات المحافظة، لتفقد مقار لجان امتحانات الثانوية العامة بمراكز وأحياء المحافظة، للوقوف على سير أعمال الامتحانات والالتزام بالإجراءات الاحترازية بجميع اللجان البالغ عددها 94 لجنة على مستوى مراكز المحافظة.

وشدد «سعد» على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير المستمر لجميع اللجان للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» حماية لأبنائنا الطلاب وللعاملين بالمدارس وتنفيذاً للتعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وتفقد نائب المحافظ، المهندس عمرو عبدالعال، يرافقه اللواء مصطفى عبدالرحيم، رئيس مركز ومدينة أسيوط، بعض لجان مركز أسيوط لتفقد الخدمات الأمنية ولقاء رؤساء اللجان والاطمئنان على تنفيذ الإجراءات الاحترازية من قياس درجة الحرارة لجميع الطلاب والعاملين باللجنة وتوزيع الكمامات عليهم قبل دخول اللجان وتعقيمهم بالكحول ومرورهم ببوابات التعقيم قبل دخول اللجان والكشف عليهم بواسطة جهاز الكشف على المعادن ومنع دخول اجهزة المحمول إلى اللجان.

كما تفقد المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام المساعد، بعض لجان امتحانات الثانوية العامة بمراكز صدفا والغنايم وابوتيج وساحل سليم والبدارى، رافقه خلالها حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا، وجاد الله مشرف رئيس مركز ومدينة الغنايم، ويسرى كامل رئيس مركز ومدينة ابوتيج، ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البدارى، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، والتقى خلالها رؤساء اللجان واطمأن على انتظام أعمال الامتحانات دون أية عقبات والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لجميع الطلاب والملاحظين قبل دخول اللجان، كما خضع لقياس درجة الحرارة والمرور عبر بوابة التعقيم، مشددا على ضرورة تواجد الزائرة الصحية وطبيب بكل لجنة وتوزيع أدوات التعقيم على جميع الطلاب وخضوعهم لقياس درجات الحرارة وارتداء الكمامات قبل دخول اللجان.

نائب محافظ أسيوط والسكرتير المساعد يتفقدان مقار لجان الثانوية العامة

نائب محافظ أسيوط والسكرتير المساعد يتفقدان مقار لجان الثانوية العامة