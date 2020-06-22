شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يجتمع بالقيادات لمتابعة الموقف المائي عبر «الفيديو كونفرانس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الإثنين، اجتماعًا بالقيادات التنفيذية بالوزارة وذلك لمتابعة الموقف المائي وموقف توفير الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الامثل.

وانتهت وزارة الري من تنفيذ تأهيل عدد 41 ترعه بطول حوالى 120 كم، ويجري حاليا أعمال التأهيل في عدد 55 ترعه بطول 190 كم في محافظتي الشرقية وبنى سويف ويتم متابعة تنفيذ الاعمال والشركات العاملة والاعمال تسير بصورة مرضية.

وقال «عبدالعاطي» في تصريحات صحفية إنه تم استعراض موقف التنبؤ بموسم الفيضان القادم والخطط الموضوعة للتعامل معه وادارته ادارته بما يعظم جهود ترشيد المياه والاستفادة من الموارد المائية بالشكل الامثل موجهًا بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار.

ووجه «عبدالعاطي» بمداومة التنسيق بين أجهزة الري والصرف والميكانيكا للاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات ومتابعة كافة المجاري المائية، وتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور وتفتيش مركزية وأيضاً لجان على مستوى كل محافظة.

وأضاف وزير الري أنه في ضوء التكليفات الرئاسية لتنفيذ مشروع تأهيل وتبطين للترع المتعبة تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروع حيث الانتهاء من طرح وتدبير الاعتمادات المالية لعدد 200 عملية لتأهيل الترع بطول حوالى 1050 كم بقيمة تقديرية حوالى 2.8 مليار جنيه في زمام حوالى 398 ألف فدان موزعة على عدد 17 محافظة حتى الآن.

ووجه وزير الري بقيام المركز القومي لبحوث المياه بالتنسيق مع قطاع الري بدراسة تصميم تأهيل الترع والاشراف على تنفيذ أعمال التأهيل وكذلك تقييم حالة الترع قبل وبعد التنفيذ، مؤكدًا تعظيم الاستفادة من البحوث المرتبطة بإعادة استخدام وتدوير المياه بمعدلات ملوحة عالية في ضوء تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة.

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كما وجه باستمرار الشراكة بين الوزارة والمزارعين للتوسع في التحول لتطبيق طرق الري الحديثة وذلك بكل المحافظات على ان تستمر الوزارة بتقديم الدعم الفني للمزارعين.