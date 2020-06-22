شكرا لقرائتكم خبر عن بحد أدنى 250 درجة.. محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الاثنين، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام بالمحافظة للعام الدراسي المقبل ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بحد أدنى ٢٥٠ درجة للمرحلة الأولى لكافة مدارس الثانوى العام بالمحافظة، و٢٧١ درجة كحد أدنى للمدارس أو الفصول المميزة.

وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم إنه فور الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى، سيتم تحديد الأماكن الشاغرة بجميع الإدارات التعليمية، وسيعلن الحد الأدنى للمرحلة الثانية طبقا لعدد الأماكن المتاحة بعد تسكين المرحلة الأولى والتعليم الفنى.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم تحديد شرائح للمجاميع لتسليم ملفات الطلاب بمدارس الربط من قبل كل إدارة تعليمية، للحد من التزاحم خلال التقديم، حرصا على اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة ومنعا لأية تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة العاملين والمعلمين والطلبة وأولياء أمورهم.