شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف أفران حرق وسور من العصر الروماني خلال أعمال ترميم «طريق الكباش» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت البعثة الأثرية المصرية أثناء أعمال مشروع ترميم وإحياء طريق المواكب الكبرى المعروف باسم طريق الكباش، عن عدد من أفران للحرق دائرية الشكل من الطوب اللبن عليها آثار حرق، وسور ضخم من الطوب اللبن من العصر الروماني والمتأخر.

وقال الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تصريحات صحفية، الإثنين، إن «هذه الأفران والسور تم العثور عليهم في منطقة نجع أبوعصبة، وربما كانت تستخدم الأفران في تصنيع الفخار أو الفيانس، أما السور فوجد غرب طريق المواكب الخاص بمعبدخونسو، وطوله حوالي ٣٠ مترًا، وارتفاعه مترين ونصف المتر، وعرضه ٣ أمتار، ويتكون من ١٧ مدماك من الطوب اللبن».

وأشار «وزيري» إلى أن «البعثة عثرت أيضًا على جدار تم بنائه من ٣ مداميك من كتل من الحجر الرملي، وهو امتداد للجدار الذي كان يحمي الضفة الشرقية للنيل من تغير مناسيب نهر النيل خلال مواسم الفيضان والتحاريق، ويمتد هذا الجدار من أمام معبدالكرنك شمالاً وحتى معبدالأقصر جنوباً بمحاذاة طريق المواكب الكبرى بطول حوالي ٣ كيلومترات».

وأكد أن فريق العمل قد التزم باتخاذ كافة تدابير الوقاية والحماية اللازمة من فيروس كورونا المستجد أثناء الأعمال حيث التزم كل العاملين بالمشروع بارتداء الكمامات واتخاذ مسافات التباعد الاجتماعي أثناء القيام بأعمال الحفر.

الجدير بالذكر أن أعمال الحفائر بمناطق متفرقة من طريق الكباش مستمرة منذ عام ٢٠١٧، للكشف عن جميع الكباش الموجودة به في إطار مشروع إحياء الطريق تمهيدًا لافتتاحه قريبًا.

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كشف أثرى جديد لأفران حرق وسور ضخم من الطوب اللبن من العصر الروماني والمتأخر بنجع أبو عصبة فى الأقصر

كشف أثرى جديد لأفران حرق وسور ضخم من الطوب اللبن من العصر الروماني والمتأخر بنجع أبو عصبة فى الأقصر

كشف أثرى جديد لأفران حرق وسور ضخم من الطوب اللبن من العصر الروماني والمتأخر بنجع أبو عصبة فى الأقصر