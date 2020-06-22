شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة بني سويف»: توزيع الأدوية والمستلزمات على 11297 من المخالطين لحالات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، إنه تم توزيع الأدوية اللازمة لعدد 509 حالة جديدة، ليصل إجمالي الحالات التي تم تسليمها أدوية ومستلزمات على مدار 3 أسابيع إلى 11297 من المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا على مدن ومراكز المحافظة الإدارية السبع، بواقع: 982 حالة بالواسطى، و1546 بناصر، و2724 ببني سويف، و135 حالة باهناسيا، و2139 في ببا، و1024 حالة في الفشن، و1525 حالة بسمسطا.

وتقوم الرائدات الريفيات بتسليم الأدوية للمخالطين المعزولين في المنازل، بالإضافة إلى تقديم بعض رسائل التوعية مع اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، التي تضمنت العديد من التوجيهات والإرشادات أثناء فترة العزل المنزلى، منها عدم مغادرة المنزل والمداومة على تطهير الأسطح وتطهيرها وغسيل اليدين باستمرار، مع الحرص على الراحة واتباع نظام غذائى متوازن وشرب الماء الفاتر وتجنب استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبيب، مع مراقبة درجة الحرارة وقياسها كل ثمان ساعات.

كما تضمنت الجهود التوعية بأهمية ارتداء كمامة مناسبة عند المخالطة والتخلص منها بوضعها داخل كيس، وتكوين منظومة عمل مدربة لهذا الغرض، حيث تم تكليف الرائدات الريفيات التابعين للصحة وبالتنسيق بين إدارات تنظيم الأسرة والطب الوقائي والرعاية الأساسية ومديري الإدارات الصحية، وذلك في إطار جهود الوزارة لمواجهة الفيروس من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المنشآت الطبية وأماكن تقديم الخدمة الصحية.