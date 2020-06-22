شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: تشكيل لجنة مشتركة مع «الشؤون الإسلامية» لمواجهة الفكر المتطرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الاثنين، إنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لمواجهة الفكر المتطرف.

وأضاف «جمعة» أن اللجنة ستكون برئاسة أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعضوية كل من رئيس القطاع الديني، ويكون مقررًا للجنة ومتحدثًا باسمها، رئيس قطاع المديريات عضوًا، وكيل الوزارة لشؤون المساجد والقرآن الكريم عضوًا، وكيل الوزارة لشؤون الدعوة عضوًا وأمينًا لسر اللجنة.

وأوضح وزير الأوقاف أن اللجنة ستكون مهمتها: وضع الخطط العلمية والعملية لمواجهة الفكر المتطرف، ومتابعة تنفيذها، سرعة اتخاذ اللازم تجاه كل من يثبت تبنيه أو دعمه للفكر المتطرف أو الجماعات المتطرفة من العاملين بالأوقاف، سرعة اتخاذ اللازم تجاه كل من يرتكب عملاً مخلا بالشرف أو الاعتبار أو الأمانة أو الخروج على القيم من أي من المنتسبين للأوقاف.

واختتم «جمعة» أن اللجنة ستكون في حالة انعقاد دائم، ولها أن تستعين بمن ترى في سبيل تنفيذ مهامها، ومقرها بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.