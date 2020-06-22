شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: تيسيرات لقطع الأراضي الاستثمارية المُخصصة بالمدن الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قررت منح تيسيرات لقطع الأراضي الاستثمارية المُخصصة بالمدن الجديدة، بجميع الأنشطة، بمساحات تبدأ من (2) فدان فأكثر، مؤكدًا أن منح هذه التيسيرات، يأتي في إطار حرص الهيئة على دعم مسيرة التنمية بالمدن الجديدة، ومراعاة للظروف الراهنة التي تمر بها الدولة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وما تبعها من تأثيرات على معدلات تنفيذ المشروعات المختلفة.

وأوضح المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، أن الأرض المُخصصة بجميع أنظمة التخصيص فيما عدا الأراضي المُخصصة بنظام الشراكة، أو المُخصصة تحت مظلة الإسكان القومي أو الاجتماعي، يتم منحها التيسير وفقاً لما يلي: منح مدة إضافية للتنفيذ بدون مقابل قدرها 3 أشهر تضاف إلى المدة الأصلية أو الإضافية، وذلك للمشروعات الساري مدة تنفيذها حتى 2020/3/15 وما بعدها، وتؤجل الأقساط المستحقة على الأراضي اعتبارًا من 2020/5/14، لمدة 6 أشهر بحد أقصى 2021/5/13، وذلك حسب عدد الأقساط المستحقة خلال هذه الفترة، محملاً بالأعباء بفائدة 7.5%، ودون تعديل لمواعيد سداد باقي الأقساط، وبالنسبة للمشاريع المخصصة بنظام الحصة العينية يتم تأجيل أول حصة مستحقة لمدة 6 أشهر ابتداء من 14/5/2020، ولمدة عام.

وأضاف نائب رئيس الهيئة للشؤون التجارية والعقارية، أنه بالنسبة للأراضي المُخصصة بنظام الشراكة مع الهيئة يتم منحها التيسير وفقاً لما يلي: منح مدة إضافية للتنفيذ بدون مقابل قدرها 3 أشهر تُضاف إلى المدة الأصلية للمشروع، وترحيل موعد تسليم الحصة العينية الواقعة في الفترة من 2020/3/15 ولمدة 6 أشهر، وترحيل المتبقي من قيمة الحد الادني المستحق خلال عام 2020 لمدة عام، على أن يُحمل بالأعباء المالية بفائدة قدرها 7.5 % حتي تاريخ السداد.

وأكد «هلال»، أن هذه التيسيرات تسري على الأراضي الساري تخصيصها فقط، ولا تسري هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة تحت مظلة الإسكان القومي، أو الإسكان الاجتماعي، والأراضي المُقام بشأنها نزاع قضائي إلا بعد التنازل عن الدعاوي المرفوعة، والمستحقات المالية الواجبة السداد قبل 14/5/2020.