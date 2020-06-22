شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء توضح طرق تطبيق شعيرة الأضحية بالتزامن مع كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت دار الإفتاء المصرية اليوم الإثنين، بثا مباشراً عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين، والتى جاء من بينها سؤال نصه: ما وضع عيد الأضحى والأضحية هذا العام؟.

وأجاب على السؤال خلال البث المباشر الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، وأمين دار الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: مسألة الأضحية هى شعيرة وسنة مؤكدة عن النبى، شئ ليس له علاقة بوجود الحج من عدمه، فإذا منع الحج الأضحية قائمة، ولن تمنع لأن لدينا وسائل كثيرة، من الممكن فقط أن نقول لا يوجد أضحية إذا كانت طريقة الأضحية تقتصر على الشوارع لعدم خلق تجمعات للناس، والدماء، بالتزامن مع أزمة كورونا.

Advertisements

وأضاف: لكن حاليا هناك مجازر تجرى صكوك بنظم محددة ومنظمة، فقط علينا أن ننتقى الأمور غير التقليدية، طالما هناك ضرر قد يقع إذا تم التعامل بشكل مباشر مع الأضحية، خاصة بالتزامن مع أزمة كورونا، لذا نقول أن الأضحية قائمة إن شاء الله، لكن الطريقة فقط تختلف، ونؤكد أن الأضحية شعيرة مختلفة عن شعيرة الحج.

وتلقى سؤال أخر تضمن: هل يمكن السماح لطفلة عمرها 8 سنوات أن تؤم جدها لتشجيعها؟

وأجاب الدكتور مجدى عاشور قائلا: مهم أن نفرح الأبناء بالطاعة، إنما لا يجوز طفله 8 سنوات أن يأم جدها، لكنها إذا كانت لديها القدرة على الوضوء وعدم الوقوع فى خطأ أثناء الصلاة، والإلمام بالمسائل الفقهية، حتى لا يُصبح الأمر "لعبة" وليس عبادة، لابد أن تكون قادرة على التمييز بين الصح والخطأ، وقتها يمكن أن تأم جدتها وأختها من باب التشجيع.