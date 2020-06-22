شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة للمتخلفين عن المواعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعىُ صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عن شهر يونية الجارى حيث أشارات إلى انتظام الصرف لمن تخلفوا خلال الفترة المخصصة لهم بالتنسيق مع مديرى مديريات التضامن الاجتماعى ومسئولى هيئة البريد المصرى فى ظل اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع التزاحم امام المنافذ للوقاية من كورونا.

كانت نيڤين القباج، وزير التضامن الاجتماعى قد تلقت تقريرا أمس عن صرف المساعدات الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة"، كما وجهت القباج جميع مديرى مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى جميع المحافظات وجميع الادارات والوحدات الاجتماعية بالمتابعة الميدانيه لعمليه الصرف بجميع مكاتب بريد المحافظات وعمل غرف عمليات فرعيه لمتابعه شكاوي المواطنين واتباع الإجراءات الاحتيرازيه المنصوص عليها لمواجهه فيروس كرونا وتمت عمليه الصرف بسلاسه بالغه ولم تسجل غرف العمليات الفرعيه اي شكاوي اوعقبات او حالات تكدس في عمليه الصرف.



يشار إلى أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامه حوالى 3.6 مليون اسرة بما يشمل حوالى 15 مليون فرد ويبلغ إجمالى الدعم المنصرف هذا الشهر حوالى مليار و385 مليون جنيه.