شكرا لقرائتكم خبر عن ما حكم جمع الصلاة للفرق الطبية المشاركة فى مواجهة كورونا؟ .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت دار الإفتاء المصرية اليوم الأثنين، بثا مباشراً عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال نصه: هل يجوز جمع الصلاة للأطباء العاملين بمكافحة جائحة كورونا، خاصة أنهم يعلمون حوالى 16 ساعة متواصلة، ولا يمكنهم خلع البدل الواقية خلال تلك الساعات للوضوء؟



وأجاب على السؤال خلال البث المباشر الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، وأمين دار الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: أولا جزاه الله خيرا، 16 ساعة عمل متواصل وسط أجواء الموت، فهو يجاهد، هناك عدو مجهول يجاهده لإبقاء روح شخص أو المساعدة فى شفائه، والفرق الطبية الآن لهم وضع خاص، ولهم أحكام خاصة من فقه الكوارث والجوائح، يمنحهم الرخص شرعية، وبالنسبة للوضوء لهم، إذا كان لديهم القدرة على خلعها والوضوء والصلاة، فليفعل.

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وأَضاف: أما إذا لن يتمكنوا من خلع بدلتهم الواقية للوضوء، يمكنه التيمم وإذا لم يكن قادرا، يمكنه الصلاة "صلاة" فاقد التروية، ولا يجب عليه الإعادة لتلك الصلوات فيما بعد، وإذا كان على الجمع بين الصلاة يمكنهم جمع صلاتين معا، الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، ولا إثم عليه، فالفقة يكون رحيم فى تلك المسائل ويراعى أحوال الناس، والأشخاص، ويجوز ذلك، وربنا يجعل ثواب صلاته مضافعا، ولكل الأطباء والفرق الطبية، وكل إنسان يساعد فى هذه الجائحة ولو بدعوة.