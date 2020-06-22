شركة المترو تعلن إرشادات للركاب خلال استقلال الخطوط الثلاثة حفاظا على سلامتهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت شركة المترو مجموعة من الارشادات لجمهور الركاب خلال استقلالهم أى من الخطوط الثلاثة حفاظا على سلامتهم، نرصدها خلال التقرير التالى:

- ارتداء الكمامات

- اتباع اللوحات الإرشادية والاهتمام بسماع إشعارات وتنبيهات الإذاعة الداخلية.

- مراعاة ومساعدة كبار السن والنساء والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة والسماح لهم بالمرور أولاً من بوابات التذاكر والسلالم المتحركة والمصاعد وركوب القطار وإعطاء الأولوية لهم بالجلوس .

- الحفاظ على نظافة المحطات والقطارات وإلقاء المهملات بصناديق القمامة.

- فى حالة الاشتباه فى أى شىء مريب بالمحطة أو القطار يرجى التوجه إلى المسئولين.

- إبلاغ مسئول المحطة عن أى ملاحظات سواء بالمحطة أو القطار.

- استخدام معدات السلامة والطوارئ من طفايات الحريق أو بلوف الطوارئ بالقطار فقط فى الحالات الطارئة حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية .

- استخدم التذكرة أو الكارت الذكى للعبور من بوابات التذاكر.

- اللجوء لمسئول بوابات التذاكر عند حدوث خلل فى وسيلة العبور.

- خلال استخدام السلالم المتحركة يرجى إمساك الدرابزين والوقوف على السلم فى اتجاه الصعود أو النزول .

- خلال انتظار القطار على الرصيف يرجى الوقوف خلف الخط الأصفر.

- السماح للركاب بالنزول أولاً من القطار ثم الصعود .

- الابتعاد عن الأبواب بعد الصعود للقطار.

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