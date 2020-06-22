شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع التخطيط المرورى لشارع ترسا ليكون بديلا للهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أعمال التطوير والتوسعة الجارى تنفيذها بشارعى المحولات والمطبعة باعتبارهم ضمن الشوارع الحيوية التى تربط شارع الهرم بشارعى الملك فيصل وترسا.

وحرص راشد على متابعة الموقف النهائي للمرافق قبل البدء فى أعمال التطوير للتأكد من مدى صلاحيتها لعدم حدوث أى معوقات بعد الانتهاء من أعمال التطوير بالشارع.

ووجه المحافظ بضرورة الاستعانة باستشاريين فى مجال الطرق والتنسيق مع شركات المرافق وإعداد تقرير بالموقف النهائي من صلاحية المرافق الموجودة بالمنطقة الجاري تطويرها من عدمه، مشيراً إلى أنه سيتم توسعة شارع المحولات وتطويره بالكامل بطول 500 متر ليصل عرض الشارع إلى 40 م بدلا من وضعه الحالى بعرض 13 مترا ويستخدم فى الاتجاهين، الذى كان يشكل تكدساً مرورياً بالمنطقة وأعمال التوسعة ستساهم في تحقيق وإحداث طفرة مرورية للمنطقة لما له من أهمية مرورية كأحد المحاور المتفرعة من شارع الأهرام.

وأكد المحافظ علي ضرورة البدء في الأماكن التي تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي بها مع مراعاة الشكل الجمالي أثناء التنفيذ وأن تتم الأعمال بأعلى المواصفات القياسية وطبقاً للمعايير الهندسية والفنية.

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كما وجه المحافظ رئيس حي الطالبية بضرورة الالتزام بخطوط التنظيم أثناء تنفيذ أعمال تطوير شارع المطبعة وإزاله أي تعديات علي خطوط التنظيم وكافه أوجه الإشغال للطريق.

وتابع محافظ الجيزة أعمال التخطيط المرورى لشارع ترسا فى المنطقة من شارع المطبعة حتي تقاطع المريوطية مشدداً علي ضرورة الحفاظ علي الحالة العامة للطريق وتكثيف حملات التجريد وعدم السماح بوجود أى اشغال.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر أبو النجاء رئيس مدينة الجيزة والمهندسة نجوي السعيد مدير الطرق شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش و طه عبد الصادق رئيس حى الطالبية.