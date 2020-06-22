شكرا لقرائتكم خبر عن 215 عالقا يغادرون مصر فى طريقهم لفرانكفورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت مطار القاهرة، منذ قليل، رحلة استثنائية فى طريقها إلى مدينة فرانكفورت الألمانية وعلى متنها 215 راكبا من العالقين وحاملى الإقامات الدائمة، وقالت مصادر إن إحدى شركات الطيران العالمية الأجنبية قد سيرت اليوم رحلة لألمانيا الاتحادية وهى الآن فى طريقها لفرانكفورت.

ويشهد تشغيل الرحلات الاستثنائية حالة تراجع بعد إعلان العديد من دول استئناف حركة الطيران الطبيعة فى الأول من يوليو المقبل، كما أعلنت مصر مؤخرا.

Advertisements

جدير بالذكر أن كل الركاب القادمين للمطارات المصرية يخضعون للفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وإجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، والسماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلى المقررة بـ 14 يوما.

وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.