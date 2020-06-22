شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة صيادلة القاهرة تنشر اجراءات صرف إعانة الإصابة أو الوفاة بكورونا من أعضائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نقابة صيادلة القاهرة، إن اتحاد المهن الطبية يفتح أبوابه للصيادلة المصابين ولذوي الشهداء جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لاستلام إعانة الإصابة المقررة، وذلك من الساعة 10 صباحا، وحتى 2 ظهرا، موضحه أنه ستم صرف 20 ألف جنيه، للمصابين، و50 ألف جنيه للوفاة من اتحاد المهن الطبية، بالإضافة إلى 4 آلاف جنيه إعانة الجنازة، و50 ألف جنيه من النقابة العامة للصيادلة.

وأوضحت نقابة صيادلة القاهرة، أن الأوراق المطلوبة لصرف الإعانات، هى:

(1) صورة الكارنيه.

(2) صورة بطاقة الرقم القومى.

(3) ما يفيد سداد إشتراك عام 2019.

(4) أصل التقرير الطبى لمستشفى العزل.

(5) رقم حساب بأى بنك حتى يتم تحويل مبلغ الدعم عليه.

وأشارت إلى أن الأوراق المطلوبة لصرف الدعم النقابى من اتحاد المهن الطبية لأسر الشهداء المتوفيين بسبب فيروس كورونا، كالتالى:

(1) صورة الكارنيه.

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(2) صورة بطاقة الرقم القومى.

(3) ما يفيد سداد إشتراك عام 2019.

(4) رقم حساب بأى بنك حتى يتم تحويل مبلغ الدعم عليه.

(5) أصل التقرير الطبى لمستشفى العزل موضح لسبب الوفاة أو صورة تصريح الدفن مبين ذات السبب.

(5) صورة إعلام الوراثة مع ضرورة إحضار الأصل للإطلاع.

كان الدكتور حسين عبد الهادى، أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، عضو مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، إن الاتحاد نجح فى التعاقد مع عدد من المستشفيات لاستقبال أعضاء المهن الطبية المصابين بفيروس covid19، وهي: "مستشفى الفيوم الجامعي، مستشفى أسيوط الجامعي، مستشفى دار الهلال بمحافظة المنيا، مستشفى الصفوة بمدينه بنى مزار بمحافظة المنيا، مجموعة الأفضل للاستثمارات والإدارة الطبية بمحافظة المنيا، والتى تضم عدد من المستشفيات وهم: مستشفى أبو السعود، المستشفى المنيا الوطني."

وأوضح عبد الهادى، أنه جارى إنهاء اجراءات التعاقد مع مستشفى القصر العينى الفرنساوي، مشيرا إلى أنه يتم تطبيق لائحة مشروع العلاج على أى تعاقد من خلال المشروع، لافتا إلى أن باب الاشتراك فى مشروع العلاج مفتوح حتى يوم 15 يونيو 202، وهناك محاولات لمد الاشتراك لآخر الشهر الجارى.