- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة من «أطباء أسوان» لدعم مستشفيات العزل بمستلزمات الوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أطلقت نقابة الأطباء في أسوان، بالتعاون مع مديرية الصحة، وإحدى شركات الأدوية، مبادرة لدعم المنشآت الطبية والصحية من خلال توزيع مستلزمات طبية خاصة بالوقاية من فيروس كورونا، على مستشفيات العزل بأسوان.
وقال الدكتور حسام عبدالفهيم، أمين صندوق نقابة أطباء أسوان، إن المبادرة تهدف إلى دعم المنشآت الصحية والمستشفيات في مواجهة فيروس كورونا عن طريق توفير كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمطهرات تبلغ قيمتها 300 ألف جنيه وذلك بدعم مع إحدى شركات الدواء.
وأضاف أن «كل علبة مستلزمات طبية تتضمن كمية من الكمامات والمطهرات ومرطبات الجلد والقفازات وواقي الرأس، حيث يتم توزيعها على مستشفيات العزل في مختلف مراكز محافظة أسوان».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
55,233
-
تعافي
14,736
-
وفيات
2,193
كانت هذه تفاصيل خبر مبادرة من «أطباء أسوان» لدعم مستشفيات العزل بمستلزمات الوقاية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.