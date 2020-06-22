شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة من «أطباء أسوان» لدعم مستشفيات العزل بمستلزمات الوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت نقابة الأطباء في أسوان، بالتعاون مع مديرية الصحة، وإحدى شركات الأدوية، مبادرة لدعم المنشآت الطبية والصحية من خلال توزيع مستلزمات طبية خاصة بالوقاية من فيروس كورونا، على مستشفيات العزل بأسوان.

وقال الدكتور حسام عبدالفهيم، أمين صندوق نقابة أطباء أسوان، إن المبادرة تهدف إلى دعم المنشآت الصحية والمستشفيات في مواجهة فيروس كورونا عن طريق توفير كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمطهرات تبلغ قيمتها 300 ألف جنيه وذلك بدعم مع إحدى شركات الدواء.

مبادرة لدعم مستشفيات العزل بأسوان بمستلزمات الوقاية من فيروس كورونا

وأضاف أن «كل علبة مستلزمات طبية تتضمن كمية من الكمامات والمطهرات ومرطبات الجلد والقفازات وواقي الرأس، حيث يتم توزيعها على مستشفيات العزل في مختلف مراكز محافظة أسوان».