شكرا لقرائتكم خبر عن تتنفس عبر أنبوب حنجري والسن هو السبب.. تطور جديد في حالة رجاء الجداوي الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مصدر مسؤول بمستشفى العزل بأبوخليفة، أن الفنانة رجاء الجداوي تخضع لعناية مشددة، وأنها تتنفس عن طريق أنبوب حنجري، ومازالت مشكلة نقص الأكسجين قائمة ويتم تعويضها عن طريق التنفس الصناعي.

وأضاف المصدر، أن وظائف أجهزة الجسم الأخرى منتظمة ولا يوجد بها مشاكل وخاصة القلب والكلى والكبد.

وأوضح أن الفنانة لم تفقد الوعي وحالتها مستقرة، مشددا على أن عامل السن هو الذي ساهم في عدم تخلصها من الفيروس طوال هذه الفترة الممتدة منذ يوم عيد الفطر المبارك الماضي وحتى الآن.