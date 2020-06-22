محافظ المنيا يدرس إنشاء مزرعة متكاملة لتسمين المواشي بمركز سمالوط (صور)

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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يدرس إنشاء مزرعة متكاملة لتسمين المواشي بمركز سمالوط (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن البدء في دراسة إنشاء مزرعة متكاملة للأبقار الحلابة، وتجميع الألبان، وتربية العجول الربيعية.
جاء ذلك خلال جولة المحافظ، على ورش شوشة بمركز سمالوط، وهي ورش تم إقامتها منذ عام 1984 على مساحة 4 أفدنة، وتضم مجموعة من الورش لنقل أصحاب الحرف بداخلها، ومنذ ذلك الوقت وهي غير مستغلة ومتوقفة. رافق المحافظ خلال جولته، الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، ومحمد سيد رئيس مدينة سمالوط، والمهندس عبدالمنعم محمد مدير مشروع دواجن شوشة.
وقال «القاضي»، إن المشروع جاء بعد دراسة، لعمل توسعة لمشروع تسمين المواشى بقلوصنا، خاصة مع خطة المحافظة في رصد جميع المشروعات المتوقفة والمتعثرة، وبحث الاستفادة منها مرة أخرى، مشيراً إلى أن مشروع تسمين المواشي يعد مصدراً كبيراً للدخل إلى جانب أهميته في توفير اللحوم داخل نطاق المحافظة بأسعار مخفضة والحد من انتشار ظاهرة الغلاء وارتفاع الأسعار التي يواجهها المواطنين.
كما تفقد المحافظ، قطعة أرض غير مستغلة، بجوار الورش بشوشة بمركز سمالوط، على مساحة 10 أفدنة تابعة للزراعة، ووجه المحافظ بتقنينها وزراعتها ليتغدى عليها المشروع، وتكون في خدمة مشروع رؤوس الماشية الموجودة بالمشروع، ليكون مشروع متكامل.
وخلال جولته، تفقد المحافظ، مصنع أعلاف شوشة، ووجه بدراسة إمكانية التوسع في إنتاج الأعلاف لتخدم المشروع، بالإضافة إلى تحقيق اكتفاء ذاتي على مستوى المحافظة وخاصة في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف والتي تؤدى بدورها إلى ارتفاع أسعار اللحوم.
وتفقد أيضا خلال جولته، مشروع دواجن شوشة، لمتابعة سير العمل، واستمع إلى طبيعة عمل المحطات وسبل الرعاية، وتسويق البيض، كما تفقد عنابر التربية والإنتاج، والمشروع يقع على مساحة 65 فدانا ويعمل بطاقة 30 مليون بيضة سنويًا، ويضم 5 محطات ومصنعًا للعلف بقدرة إنتاجية 6 طن في ساعة، و23 عنبرًا للإنتاج و5 لتربية الدواجن.
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