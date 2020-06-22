شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تسمح بسفر المواطنين والمقيمين للخارج اعتبارًا من الثلاثاء (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، الإثنين، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار المتابعة على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دولة العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس «كورونا»، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير تلقى تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، أشار فيه المستشار العمالي حنان شاهين، إلى أن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي قررت السماح بسفر المواطنين والمقيمين للخارج اعتباراً من غداً الثلاثاء، وبدء استقبال السياح والزوار عبر مطارات دبي اعتباراً من 7 يوليو المقبل وذلك وفق اشتراطات محددة.

وقررت اللجنة العليا السماح ببدء عودة المقيمين من أصحاب الإقامات الصادرة من إمارة دبي بدءاً من اليوم، كذلك السماح للمواطنين والمقيمين بالسفر لأي وجهة خارجية اعتباراً من غدًا الثلاثاء، شرط موافقة الدول المقصودة بالسفر على استقبالهم، والتقيد بالإجراءات المحددة من قبل وجهة السفر.

كما قررت اللجنة البدء في استقبال الزوار والسياح القادمين لدبي اعتباراً من 7 يوليو 2020، وذلك وفق إجراءات واشتراطات محددة فصّلتها اللجنة بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة جميع المسافرين سواء من المغادرين أو القادمين، وكذلك جميع العاملين في مطارات دبي ولتأكيد تجنّب تفشي وباء (كوفيد-19 ) سواء في الداخل أو الخارج.