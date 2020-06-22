شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير مواعيد استقبال المكالمات في «الإسكان الاجتماعي» اعتبارًا من الأحد (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت می عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تقرر بداية من يوم الأحد المقبل، الموافق ۲۸ يونيو الجاري، مد مواعيد استقبال المكالمات بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق لتصبح من الساعة 9 صباحا: 5 مساء طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، بدلا من المواعيد السابقة والتي كانت من الساعة 9 صباحا: 3 عصرا، وذلك في ضوء بدء تخفيف توقيتات حظر التجوال مع تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس «كورونا»، والاستمرار في المحافظة على مستويات الأداء والمتابعة مع عملاء الصندوق.

وأضافت «عبدالحميد» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن هذا الإجراء جاء بجانب توفير عدد من الخدمات الإلكترونية المتاحة من خلال البوابة الإلكترونية لمركز خدمة المواطنين على الرابطhttps://cservices.shimff.gov.eg، خاصة فيما يتعلق باستكمال المستندات الأساسية للمواطنين، وتصحيح البيانات.

وأوضحت أنه في حالة وجود أي استفسار أو تساؤل، لدى المواطنين، يمكنهم الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على الأرقام التالية (٥۹۹٩ أو ٥۷۷۷ أو ۱۱۸۸ من أي تليفون محمول، ورقم ۹۰۷۱۱۱۷، من أي خط أرضي)، أو من خلال التوجه لأي مرکز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات.