شكرا لقرائتكم خبر عن «عش للعطاء».. مبادرة لأبناء «بتمدة» لمساعدة مصابي كورونا بالقليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكل شباب أبناء قرية بتمدة بمركز بنها لجنة لإدارة أزمة فيروس كورونا تحت شعار «عش للعطاء» يتم خلالها توعية وتطهير القرية ومساعدة الحالات المصابة وأسرهم وتقديم الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية لهم.

وضرب الشابين «عمر الأزهري وعبده سعد» المثل الأعلى بالقرية وتبرعا بسيارتهما لتوصيل المرضى إلى أماكن الكشف والفحص، وتقديم الأدوية والغذاء لمنازل الحالات المصابة.

وقال إسلام صالح عبداللاه مسؤول الفريق، وأحد أبناء القرية، أنه يتم تغطية القرية بالكامل ويتم خلالها التواصل مع المصابين بالقرية عبر «الواتس اب»، لتوفير متطالبتهم والتوعية والوقاية بالشوارع، وتوزيع الكمامات على المواطنين مجانا، وتوعية مرتادى البريد والوحدة الصحية بارتداء الكمامات، وتوفير العلاج وأنابيب الأكسجين للحالات المصابة والمشتبه بها بالقرية، وعدم الخروج إلا للضرورة، وعدم إلقاء الكمامات والجوانتيات بالشوارع حفاظا على الأطفال.

وأوضح عبدالمجيد الجزار، أحد شباب القرية، أنه تم توزيع 3 آلاف كمامة و2000 زجاجة كحولـ وتجهيز وتوزيع 1000 شنطة مواد غذائية على أصحاب المهن المتضررة من كورونا، ويجري تقديم مساعدات غذائية وتوصيل الفاكهة والخضروات دليفري إلى منازل المصابين والمخالطين، وتوفير الرعاية اللازمة لهم وكافة أساليب الوقابة والتوعية.

«مبادرة عش للعطاء» لمواجهة كورونا فى القليوبية

«مبادرة عش للعطاء» لمواجهة كورونا فى القليوبية

«مبادرة عش للعطاء» لمواجهة كورونا فى القليوبية

«مبادرة عش للعطاء» لمواجهة كورونا فى القليوبية