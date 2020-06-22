شكرا لقرائتكم خبر عن «نحلق معاً من جديد».. «الطيران» تطلق مبادرة مع عودة الرحلات الجوية أول يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق المركز الإعلامي لوزارة الطيران على الصفحة الرسمية للوزارة «فيسبوك» العديد من الإجراءات والنشاطات، ومن بينها مبادرة«نحلق معاً من جديد»، في إطار استعدادات وزارة الطيران المدني لإستئناف حركة الطيران المنتظمة في الأول من يوليو القادم.

تبث المبادرة رسائل حماسية تدعو العاملين بقطاع الطيران من مختلف الشركات والهيئات التابعة للوزارة للإستعداد لعودة الحركة الجوية من وإلى المطارات المصرية والتي توقفت في ضوء الإجراءات الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .

وتضمنت المبادرة عبارات باللغة العربية «نحلق معاً من جديد» «مسافة آمنة»، «سنعود من أجل خدمتك»، و«سلامتك مسئوليتنا» وباللغة الانجليزية “your safety is our priority” “safe travel” “ fly safe” “ social distancing”، وذلك تأكيداً على جاهزية المطار لإستقبال الرحلات وحب العاملين لأداء عملهم على أكمل وجه، وتحقيق أعلى مستوى من الخدمات لإرضاء العملاء في مختلف مواقع العمل.

وأعرب العاملون من مختلف التخصصات بقطاع الطيران عن سعادتهم باستقبال المسافرين مرة أخرى بالمطارات المصرية مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامتهم وتجعل تجربة سفرهم مريحة وآمنة.