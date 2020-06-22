محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الصدر ومخزن الأدوية الرئيسي بحي شرق (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، سير العمل بمستشفى الصدر ومخزن الأدوية الرئيسى بجوار مستشفى الرمد بحى شرق، للوقوف على سير العمل والتأكد من توفر الأطقم الطبية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في شنط علاج فيروس كورونا المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة والتأكد من توفر الأرصدة الكافية من الأدوية.

يأتي ذلك من خلال لجان المتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية وعلى مدار 24 ساعة، بمشاركة ممثلين للجهات الرقابية والأمنية والصحية للوقوف على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة بمستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» والتعامل معها.

رافقه خلال الجولة، الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور على محمد على مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة، والدكتورة إيناس ناجى مدير إدارة التموين الدوائى بمديرية الصحة، ومسؤولي التفتيش والمتابعة بالمحافظة.

تفقد المحافظ، مستشفى الصدر، والتقى بالدكتورة صفاء على أبوالعلا، مدير مستشفى الصدر، واستمع إلى احتياجات المستشفى وسير العمل بها والتعامل مع حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا منذ دخولهم المستشفى وحتى إجراء التحاليل اللازمة وتحويلهم لمستشفى العزل أو عزلهم منزلياً وصرف شنط الأدوية لهم الخاصة بمرضى فيروس كورونا المستجد وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة.

وشدد «سعد» على الالتزام بإجراءات التعقيم والتطهير بصفة مستمرة وتشغيل بوابات التعقيم، والتقى بعض أهالى المرضى وأصدر توجيهاته بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم وفقا للإجراءات والضوابط المنظمة لذلك، كما اصدر تعليماته لوكيلة وزارة التضامن الاجتماعى لسرعة صرف مستلزمات دفن لأسرة أحد المتوفيين بالمستشفى وتقديم كافة أوجه المساعدة له.

كما تفقد مخازن الأدوية الرئيسية بجوار مستشفى الرمد، واستمع إلى شرح للدكتورة إيناس ناجى، مدير إدارة التموين الدوائى بالمديرية، عن الأرصدة المتوفرة وكميات الأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد واحتياجات المستشفيات والمخزون الاستراتيجى المتوفر.

وتفقد غرف تخزين الأدوية بأنواعها وخاصة الأدوية المستخدمة في شنط العلاج الخاصة بمرضى فيروس كورونا المستجد وتأكد من توافرها بكميات كبيرة لسد احتياجات مستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والعامة وتابع دفاتر الصادر والوارد من الادوية وكلف لجنة التفتيش والمتابعة بعمل تقرير كامل عن كميات الأدوية الموجودة والاحتياجات المطلوبة وفقا لمعدلات الاستهلاك الحالية.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة توفير مخزون استراتيجى من الأدوية لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفيات حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات وتوفير الشنط الخاصة بعلاج حالات العزل المنزلى والمخالطين بكافة القرى والمراكز.

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ووجه بتكثيف حملات لجنة التفتيش والمتابعة على جميع مخازن الادوية والمستشفيات المركزية والعامة والعزل وعمل تقرير كامل عن كميات الأدوية الموجودة والاحتياجات المطلوبة وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية وتوفير مخزون استراتيجي من الأدوية لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفيات حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات وتوفير الشنط الخاصة بعلاج حالات العزل المنزلي والمخالطين بكافة القرى والمراكز والمتابعة المستمرة للكميات المتوفرة واحتياجات المستشفيات ومخاطبة وزارة الصحة بالاحتياجات بصفة مستمرة لتوفير مخزون استراتيجي من المهمات والمستلزمات.

وأكد المحافظ على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وشروط السلامة المهنية والأمن والتطهير والتعقيم المستمر بجميع المستشفيات وتفعيل بوابات التعقيم بجميع المستشفيات لحماية المرضى والاطقم الطبية والمترددين عليها ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يتفقد مستشفي الصدر ومخزن الأدوية الرئيسى لمتابعة سير العمل

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يتفقد مستشفي الصدر ومخزن الأدوية الرئيسى لمتابعة سير العمل

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يتفقد مستشفي الصدر ومخزن الأدوية الرئيسى لمتابعة سير العمل

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يتفقد مستشفي الصدر ومخزن الأدوية الرئيسى لمتابعة سير العمل