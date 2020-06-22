شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: وزير الزراعة يوافق على نزع ملكية أرض لإنشاء كوبري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الاثنين، عن موافقة المهندس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على نزع ملكية مساحة واحد فدان و19 قيراط و2 سهم لاستكمال إنشاء كوبري كفر الدوار بجوار معمل القزاز على الطريق الزراعي.

يأتي ذلك بناءًا على المذكرة المرفوعة من محافظة البحيرة بالموافقة على إقامة المشروع لاستكمال انشاء الكوبرى، طبقًا للمسار المحدد للطريق بمعرفة الجهات المختصة وکشوف نزع الملكية المحددة وبعد انهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة بمعرفة محافظة البحيرة مع موافقة الجهه صاحبة الولاية حفاظأ على المال العام وتعويض المضارين التعويض المناسب قانونًا.

وتتم عملية إنشاء كوبري معمل القزاز من خلال الهيئة العامة للطرق والكباري على الطريق الزراعي السريع بطول 1200 مترًا وعرض 24 متر، ويوجد به عدد 2 حارة سطحية لكل اتجاه، وتبلغ تكلفته 128 مليون جنيه.